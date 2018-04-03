محليات

بدء أعمال التنقيب والتوثيق الأثري لقصر غيلان شمال الرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / رجب / 1439 هـ       3 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع كليات الشرق العربي للدراسات العليا، أعمال التنقيب والتوثيق الأثري للموسم الأول في قصر غيلان بعودة سدير، وذلك مطلع الأسبوع الحالي.

وتشمل أعمال الموسم الأول إجراء عدد من المجسمات الأثرية في المنطقة الواقعة داخل قصر غيلان

والمرافق المعمارية التابعة للموقع، حيث يأتي هذا المشروع نتيجة للاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للسياحة

والتراث الوطني وكليات الشرق العربي للدراسات العليا، وإسهاما من الكلية

في تفعيل خدمة المجتمع عن طريق البحث العلمي التطبيقي.

يذكر أن قصر غيلان يعد من المواقع الأثرية المهمة التي ذكرت في العصر الجاهلي

حيث يحتوي على نماذج لمباني التراث العمراني في المنطقة، ويقع في مركز عودة سدير على الطريق الرابط بين بلدات سدير،

وهي من قرى سدير الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من منطقة الرياض.

ibrahim

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