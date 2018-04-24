بدء أعمال مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة

بدأت اليوم في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل أعمال المؤتمر الدولي حول مستقل سوريا والمنطقة الذي يهدف إلى حشد الدعم للمتضررين السوريين من الأزمة داخل وخارج سوريا ، بالإضافة إلى مناقشات بين الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية المختلفة العاملة في سوريا وفي دول الجوار.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين التركيز على دعم المرحلين السوريين واللاجئين وعلى قطاعات التعليم والصحة وتوفير فرص الاندماج للاجئين وتوفير ظروف عودتهم لبلادهم مستقبلا.

وقالت منظمة اليونيسيف على هامش انطلاق المؤتمر إن مليونين و800 ألف طفل سوري لايتلقون التعليم حاليًا.

من جهته أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا حل عسكري للصراع وأن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في التمسك بآلية جنيف وقرارات الأمم المتحدة وإرساء فترة انتقالية في سوريا في إطار المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.