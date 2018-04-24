دولية

بدء أعمال مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / شعبان / 1439 هـ      24 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بدأت اليوم في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل أعمال المؤتمر الدولي حول مستقل سوريا والمنطقة الذي يهدف إلى حشد الدعم للمتضررين السوريين من الأزمة داخل وخارج سوريا ، بالإضافة إلى مناقشات بين الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية المختلفة العاملة في سوريا وفي دول الجوار.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين التركيز على دعم المرحلين السوريين واللاجئين وعلى قطاعات التعليم والصحة وتوفير فرص الاندماج للاجئين وتوفير ظروف عودتهم لبلادهم مستقبلا.

وقالت منظمة اليونيسيف على هامش انطلاق المؤتمر إن مليونين و800 ألف طفل سوري لايتلقون التعليم حاليًا.

من جهته أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا حل عسكري للصراع وأن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في التمسك بآلية جنيف وقرارات الأمم المتحدة وإرساء فترة انتقالية في سوريا في إطار المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

ibrahim

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