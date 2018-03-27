36 مذكرة تفاهم في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي

بدأت اليوم أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الثاني لعام 2018، بحضور أكثر من 200 من أبرز رجال الاعمال السعوديين والامريكان، بحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين في البلدين، لإقامة شراكات جديدة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة ، وتشجيع التجارة الثنائية وتوسيع الفهم والوعي الثقافي.

رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي اطلقها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله تقدم إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق في المملكة. هذه الإصلاحات مسؤولة بالفعل عن التحول السريع والاستثمار والنمو الاقنصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة حيث أدت الي تشجيع الاستثمار بين البلدين وتوقيع 36 مذكرة تفاهم اليوم في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الثاني والذي بلغ إجماليه أكثر من 20 مليار دولار امريكي.

تمثل هذه المذكرات شراكات جديدة في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع والترفيه والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ابرز مذكرات التفاهم التي أعلن عنها اليوم تشمل:

• شراكة بين أرامكو وغوغل تركز على الخدمات السحابية الوطنية والفرص التكنولوجية الأخرى.

• مبادرة مدتها خمس سنوات بين ITHRA و National Geographic

• شراكة بين أرامكو ورايثيون لإنشاء خدمات أمن الإنترنت الوطنية.

• مذكرة تفاهم بين SIDF و JP Morgan لبحث التعاون في التمويل الصناعي في المملكة

• شراكة بين شركة الرشيد الدولية وشركة SOS لتوفير الخدمات الطبية في المملكة مع التركيز على عيادات المناطق النائية.