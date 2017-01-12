بدء الاستقدام من إثيوبيا والتكلفة 6 آلاف ريال

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الرياض – البلاد

كشفت مصادر مطلعة عن فتح باب استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، خلال شهر يناير الحالي، للشركات والمكاتب والأفراد في جميع مناطق المملكة ، موضحة أن استخراج التأشيرات لهذه العمالة يتم عبر الشركات والمكاتب فقط.

وبينت المصادر أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، ستتراوح بين 6000 إلى 6500 ريال، حسب اتفاق طالب الاستقدام مع الشركة أو المكتب المختص، مضيفةً أن مدة العقد سنتان وبراتب شهر تتقاضاه العاملة المنزلية يقدر بـ800 ريال.

وكانت وزارة العمل قد قررت في يوليو 2013، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، إيقاف الاستقدام من إثيوبيا مؤقتًا حتى إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة.