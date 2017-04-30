بدء التعاقد لنقل معلمات المناطق البعيدة والوعرة

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الرياض – البلاد

وجه وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس بإطلاق مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 1438/ 1439هـ.

وقال إن توفير الخدمات المختلفة والمساندة وفق الإمكانات المتاحة لمساندة المعلم والمعلمة في أداء رسالتهم هو أحد أهم الأدوار التي تقوم بها الوزارة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تأتي تجسيدا لتلك الرؤية وتفعيلا لها. كما حث المعلمات المشمولات بالخدمة على الاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ومنصاتها.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور سامي الدبيخي، أن المشروع يستهدف 6000 معلمة تنطبق عليهن معايير وشروط استحقاق الخدمة، مؤكدًا أن البوابة المخصصة لهذا الغرض ستستمر في استقبال طلبات الراغبات في الخدمة حتى موعد إغلاق التسجيل في تاريخ 28 / 8 / 1438هـ. ويمكن للمعلمة المسجلة في البوابة الإلكترونية تعديل طلبها أو إلغاؤه في أي وقت.