بدء التقديم على البرنامج السعودي الإيرلندي في الطب الباطني

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم على البرنامج السعودي الإيرلندي المشترك في تخصص الطب الباطني.

وأوضح نائب الأمين العام للهيئة الدكتور سليمان بن عمران العمران أن التقديم والقبول

على البرنامج ذو مسار مستقل عن برامج الدراسات العليا الخاصة بالهيئة السعودية

وخارج إطار برامج الدراسات العليا المحلية ولا يتعارض معها، مشيراً أن مدة البرنامج هي أربع سنوات.

وأبان أن مواقع التدريب لبرنامج الاختصاص في الطب الباطني ستكون في السنة الأولى

في أحد المراكز التدريبية في المملكة، أما الثلاث سنوات التالية في أحد المراكز التدريبية في إيرلندا

مشيراً إلى أن البرنامج مخصص للسعوديين فقط.

وأفاد أن المؤهل الذي يناله المتقدم بعد إتمام البرنامج بنجاح هو الزمالة الإيرلندية (MRCPI)

بالإضافة إلى شهادة إكمال التدريب، وسينال المتقدم درجة تصنيف مهني (نائب أول).

وأكد العمران حرص الهيئة واهتمامها برفع كفاءة الكوادر الوطنية

بما ينعكس إيجاباً على القطاع الصحي في المملكة ويحقق رؤية المملكة2030 وبرنامج التحول الوطني 2020

لافتاً إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وضعت أمامها هدفاً وهو حماية

وتعزيز الصحة في المملكة من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات.