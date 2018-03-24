بدء انتخابات الرئاسة المصرية بالداخل بعد غدٍ

تبدأ بعد غدٍ “الأثنين” ولمدة 3 أيام، الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية بالداخل، تحت إشراف قضائي كامل، ومتابعة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلى والدولي

حيث سيختار الناخبون المصريون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقًا لأحكام القانون رقم (45) لسنة 2014م من سيحكم البلاد على مدى السنوات الأربع القادمة

وستعلن النتيجة بعد الانتهاء من فرز الأصوات يوم الثاني من أبريل المقبل، إذا لم يكن هناك جولة إعادة.

ويتنافس في تلك الانتخابات كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورمزه “النجمة”،

ورئيس حزب المؤتمر المصري المهندس موسى مصطفى موسى ورمزه “الطائرة”.

وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه حال إجراء جولة إعادة ستعقد الانتخابات في الخارج

على مدى 3 أيام من 19 إلى 21 أبريل المقبل، وفي الداخل على مدى 3 أيام من 24 إلى 26 أبريل المقبل

وستعلن نتيجة جولة الإعادة “النتيجة النهائية”، يوم الأول من شهر مايو المقبل.

وكان المصريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية أيام 16و17

و18 مارس الجاري في سفارات مصر بالخارج.