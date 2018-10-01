بدء بيع تذاكر سباق (فورميلا إي) على منصة (شارك)

جدة – محمد صالح

تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال السياح القادمين من مختلف دول العالم لحضور فعاليات بطولة “السعودية – الدرعية إي بري” التي تنطلق في 15 ديسمبر من العام الحالي وتستمر لمدة 3 أيام والاستمتاع بمشاهدة سباقاتها،

حيث تعد هذه البطولة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وأوّل حدث رياضي في السعودية يفتح أبوابه للجماهير من مختلف دول العالم ، حيث تقدم منصة “شارك” على الرابط www.sharek.sa/formulae. للجماهير الراغبة في القدوم إلى السعودية خدمة شراء تذاكر السباقات، مع توفّر خاصيّة التقدم للحصول على تأشيرة دخول للراغبين في حضور السباق من خارج المملكة.

وستشهد الدرعية فعاليات غنائية وترفيهية وثقافية كبرى، احتفاءً باستضافة البطولة، وهو ما سيحفّز عديداً من الجماهير لاستثمار الفرصة والحضور للاستمتاع بلحظات لا تنسى.من جانبه، أدلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتصريح قال فيه: هو حدث فارق بالنسبة إلينا، عندما تستضيف أبطال العالم فكل الجماهير من حول العالم ترغب في شراء التذاكر والحضور لمشاهدة الأبطال، أريد أن يشاهد العالم ما يحدث في المملكة، أريدهم أن يشاهدوا وطننا ويتعرفوا على مواطنينا على أرض الواقع، وأفضل سبل التعرف على المملكة تكمن في أن تزورها بنفسك، وهذه هي الفرصة سانحة للجميع. الكل مرحب به في المملكة، وأنا متأكد من أن الجماهير ستشاهد ما يسرها حين تأتي إلى هنا.

وأضاف: محظوظون جداً بدعم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وما كنا لنخطو هذه الخطوة من دون دعم سموه اللامحدود، وأتمنى أن تكون هذه بداية لأحداث أكبر في المستقبل نستطيع من خلالها الترحيب بالجميع.

ويعتبر احتضان جوهرة اليونيسكو الخالدة وأول عاصمة للمملكة العربية السعوديّة ـ مدينة الدرعيّة التاريخية ـ فعاليات السباق فرصة إضافيّة للسياح من حول العالم، للتعرف على أحد أبرز المواقع التاريخيّة، وسيحصل مشتري التذاكر من الجماهير القادمة من خارج المملكة على تأشيرة دخول لمدّة 14 يوماً إلى المملكة بسعر 640 ريالاً سعودياً.

وتسمح التأشيرة للقادمين إلى الفعاليّة بحريّة التنقل داخل المملكة باستثناء الأراضي المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسيطلب من المتقدمين ببساطة تعبئة بياناتهم الشخصية، رفع صورة شخصية ونسخة من جواز السفر، وستتمكن وزارة الخارجيّة من الرد على المتقدم بغضون ثوان، وبعد الدفع، ستصل التأشيرة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم لطباعتها واستخدامها للدخول إلى المملكة .

فيما قالت الأميرة هيفاء بنت محمد الأمين العام للجنة المحلية المنظمة لسباق “فورميلا إي”: لأول مرة سنتمكن من تقديم المملكة للعالم بصورتها حقيقية، سيزورنا السياح من مختلف دول العالم ليشاهدوا وطننا الشاب ويشعروا بطاقة شبابه وبناته على أرض الواقع، ويتعرفوا عن قرب على ثقافتنا وتقاليدنا الراسخة وشعبنا المتعلم والمتحمس والشغوف باستضافة هذا النوع من الفعاليات على أرض وطن.

يشار إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 395 ريالاً سعودياً للحضور على المدرجات والحصول على بطاقة دخول للفعاليات المصاحبة.