بدء تدريب الطلاب والطالبات في 4 تخصصات ضمن «المخيم الصيفي الإلكتروني»

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بدء التدريب اليوم الأحد في أربعة برامج تدريبية ضمن برنامج المخيم الصيفي الإلكتروني بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الكوادر الوطنية من الباحثين عن العمل والطلاب والطالبات

من جميع الجامعات والقطاعات التعليمية المختلفة بالمعارف والمهارات اللازمة، لمواءمة حاجات

سوق العمل المستقبلية، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

ويرمي برنامج المخيم الصيفي الإلكتروني، الذي انطلق بالشراكة بين صندوق تنمية الموارد البشرية

وجامعة الملك عبدالعزيز، من خلال منصة «دروب»، إلى تأهيل وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية

وإكسابهم المهارات المطلوبة ليساهموا بشكل فعال ومنتج في سوق العمل.

وتتضمن الأهداف إفادة الشباب والشابات خلال فترة الصيف من الحزم التدريبية التي يتضمنها البرنامج عبر منصة دروب لإكسابهم المهارات المطلوبة.

وتشتمل الدورات التدريبية على عدد من التخصصات النوعية والتي تم اختيارها بناء على قياس حاجات سوق العمل، كمسار القيادة، مسار مهارات التواصل، مسار العمل عن بعُد، ومسار إدارة المشاريع.