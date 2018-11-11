بدء تسجيل المتسابقين بسباق الجري الخيري.. ومفاجآت عديدة بنسخته الجديدة

الدمام -حمودالزهراني

تدشن اللجنة المنظمة لمهرجان سباق الجري الخيري السنوي بنسختة ” 23″ يوم الجمعة المقبل 16 نوفمبر الجاري المخيم الخاص بتسجيل المتسابقين والمتسابقات في سباق النسخة الجديدة، والتي سيشارك فيها للمرة الأولى العنصر النسائي .

ومن المقرر أن يقام السباق في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري .

يأتي ذلك في ظل الجهود الكبير والعمل المكثف من جميع اللجان العاملة ؛ من أجل مواصلة النجاحات في هذا المهرجان الذي يعد الأعرق ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فحسب بل على مستوى العالم العربي؛ حيث يحقق نجاحات كبيرة بشكل سنوي وبات أكبر تظاهرة رياضية خيرية ينتظرها الجميع حيث تمثل نموذجا في كيفية الربط بين الرياضة والخير، وما يترتب عليه من تشجيع على ممارسة الرياضة التي تعد من أهم ركائز الصحة والثقافة والمنافسة الشريفة في أجواء مشجعة على كورنيش الخبر، حيث منصة التتويج للمتسابقين في الواجهة البحرية بمتنزه الأمير فيصل بن فهد.

ولايختص المهرجان الذي يحظى برعاية كريمة من قبل أمير المنطقة الشرقية بفئة معينة ، أو عمر معين مع توزيع للفئات العمرية في سباقات منفصلة حرصا على تكافؤ المنافسة مع تحديد مسارات آمنة للمتسابقين بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية من أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة الخبر والشرطة والمرور ، وكذلك الهلال الأحمر وغيرها من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

كما يلقى مهرجان السباق دعما من القطاع الخاص ممثلا في الشركة الأكبر في العالم ” أرامكو السعودية ” الراعي الماسي للمهرجان وغيرها من القطاعات التي تقدم أنواع من الرعاية لإيمانها بأهدافه الكبيرة، حيث يحمل سنويا عنوانا مختلفا، وتذهب إيراداته للجهات المستهدفة في الدعم .

وستحمل نسخة هذا الموسم عنوان ” هيا نقرأ” للتشجيع على القراءة وسيكون ذلك بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز المتنقلة ومقرها الرياض حيث ستتواجد في موقع الحدث، وتوفر كل الإمكانيات؛ من أجل تحقيق هذا الهدف.

ولا تكتفي اللجنة المنظمة العليا برئاسة الأستاذ عبدالعزيز التركي بتتويج الفائزين في السباقات المعدة بل أن هناك سحوبات على تذاكر كل من يشتري تذكرة بمبلغ رمزي لا يتعدى “50” ريالا، وينال على أثره أيضا كل متسابق على ميدالية تذكارية وقميص مخصص للسباق ويتم الاحتفاظ به أيضا من قبل كل مشارك.

وستجري هذا العام العديد من السحوبات يتقدمها السحب على سيارة وجوائز قيمة أخرى مالية؛ حيث يمكن أن يحقق المتسابق مكاسب كبيرة من خلال المشاركة في هذا السباق الذي يستهدف في نسخته مشاركة 12 ألف متسابق ومتسابقة.

وسيكون السباق منفصلا بين الرجال والسيدات؛ حيث خصصت الفترة الصباحية للسيدات وبعد الظهر للرجال , كما ستواصل مشاركة أصحاب الهمم وهي المشاركة المثرية دائما ؛ لكونها تلامس فئة عزيزة على الجميع تبذل الكثير من أجل أثبات قدرتهم على الإنجاز .

وبين رئيس اللجنة الإعلامية والتسويق حسين علي البلوشي أن هذه النسخة ستشهد الكثير من المفاجآت السعيدة للمشاركين والمشاركات مبينا أنه سيتم دعوة أفراد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للتواجد في مخيم التسجيل للمتسابقين والاطلاع عن قرب على العمل الذي يتم وذلك أثناء معسكر المنتخب السعودي لعدة أيام في المنطقة الشرقية ضمن الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير المقبل 2019.