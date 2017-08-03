بدء تطبيق منع دخول المشاعر بلا تصريح

بدأت القوات الأمنية في تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع دخول المشاعر المقدسة بدون وجود تصريح الحج المعتمد، طبقًا للتعليمات التي تنص على منع المواطنين والمقيمين الراغبين في العمرة أو الحج بدون تصريح.

وقامت القوات الخاصة بتجهيز جميع مداخل مكة المكرمة بالدعم البشري والتقني اللازم لتنفيذ المهمة على أكمل وجه

كما طالبت من جميع السائقين عدم نقل أي حاج لا يوجد معه تصريح.

وشددت على أنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بكل حزم ودقة مع المخالفين

وطالبت أصحاب المشاريع العاملة في مكة، بضرورة حصول العاملين الوافدين الذين صدرت إقاماتهم

من خارج المدينة المقدسة،على التصاريح التي تتيج لهم الدخول إلى مكة أثناء فترة المنع.

وناشدت جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لهذا العام، بضرورة الحصول على التصاريح اللازمة.