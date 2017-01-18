بدء ربط تأمين السيارات بسجل الحوادث

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الرياض – البلاد

اعلنت شركات التأمين أن قرار ربط قيمة البوليصة على المركبات بسجلات الحوادث للمستفيدين دخل حيز التنفيذ، بعد مرور عام من دراسة شرعيته وقانونيته.

واوضح المتحدث الرسمي عادل العيسى أن مؤسسة النقد السعودي “ساما” حددت مطلع شهر فبراير المقبل، مهلة أخيرة للشركات للرفع بالقرار والعمل بمقتضاه، للحدّ من الارتفاع العشوائي في سوق التأمين، الذي تراوح خلال 5 سنوات بين 200 إلى 300%، بحسب خبراء ،

مشيرا إلى أن (النقد) تتجه تدريجيًا لإقرار تحويل المبالغ المستحقة للمستفيدين “المتضررين من الحوادث” عن طريق حساباتهم البنكية، بدلًا من نظام تحرير الشيكات المعمول به حاليًا.

وكانت مؤسسة النقد ألزمت شركات التأمين بتطبيق خصومات على تأمين المركبات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، بحيث يصل الخصم إلى 15% لمن لديه سجل سنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات، لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات.