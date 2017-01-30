بدء رسوم (البيضاء) بمكة لعشرة آلاف متر

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جدة ــ البلاد

أطلقت وزارة الإسكان، أول نطاق جغرافي مستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء في منطقة مكة المكرمة.

وقالت الوزارة: إن هذه المرحلة تشمل الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المحدد في الخريطة المرفقة.

ودعت الوزارة مالكي الأراضي الواقعة في الحدود المبينة في الخريطة، إلى التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم؛ وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، تنتهي في 4/11/1438هـ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأكد المشرف على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم ، أن بيع الأرض، ونقل ملكيتها في الشهر الحادي عشر من صدور الفاتورة، أو قبل أيام من استحقاقها للدفع، لا يعفي صاحبها الأصلي من دفع الرسوم، وهو المطالب بالسداد، وليس المالك الجديد للأرض.