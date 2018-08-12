بدء عمليات حصر الحجاج لهذا العام

بدأت الهيئة العامة للإحصاء أعمال حصر الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة فجر اليوم الأحد الأول من شهر ذي الحجة 1439هـ ، يباشرها أكثر من 470 باحث إحصائي وإداري وفني من منسوبي الهيئة موزعين على المراكز الرئيسة في مكة المكرمة، والمدنية المنورة، وجدة والطائف، ويمتد عملهم على مدار الـ ( 24 ساعة ) حتى مغيب شمس يوم عرفة الإثنين القادم التاسع من شهر ذي الحجة .

وأبانت الهيئة أنَّ عملية جمع البيانات من الحجاج تتم عن طريق استيفاء البيانات في استمارة إلكترونية خلال زمن قصير وبشكل سريع ، حيث تشمل البيانات التي يتم استيفاءها : عدد الحجاج ، والجنس ، والجنسية ، وجهة القدوم ، ونوع المركبة .

ودعت الهيئة جميع الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة للحج هذا العام إلى تقديم البيانات الإحصائية المطلوبة في مراكز حصر أعداد الحجاج وهي: مركز طريق (مكة / جدة السريع ) ،ومركز طريق (مكة / جدة القديم) ،ومركز التنعيم (الطريق الواصل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة) ،ومركز الشرائع (الطريق الواصل بين مكة المكرمة والطائف مروراً بالسـيل) ،ومركز الكر (الطريق الواصل بين مكة المكرمة والطائف مروراً بالهدا) ،ومركز الجنوب (طريق الليث – جازان بالقرب من قرية السعدية) ،ومراكز إحصاءات الحج المُساندة في مركز جدة (طريق مكة المكرمة/ جدة السريع) في كلٍّ من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومحطة النقل الجماعي، إضافة إلى بعض المواقع الأخرى بمدينة جدة، ومركز المدينة (أبيار علي) ومركز الطائف(السيل الكبير).