بدء عملية إجلاء المسلحين وعائلاتهم في دمشق

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بدأت اليوم عملية اجلاء الدفعة الاولى من المسلحين المعارضين للنظام السوري وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين ” لاتفاق المصالحة ” من حي برزة في العاصمة دمشق تمهيدا لإخلاء الحي من السلاح والمسلحين وعودة سيطرة النظام عليه .

وأوضح المرصد السوري في بيان له أن حافلات دخلت إلى حي برزة الواقع في الاطراف الشرقية للعاصمة دمشق والمحاصر من قبل قوات النظام والميليشيا الموالية له منذ نحو 35 يوما لنقل نحو 1500 شخص من المسلحين وبعض افراد عائلاتهم إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

من جهة أخرى أوضح أمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية في سوريا خالد عبد المجيد في تصريح صحفي أن نحو 50 مصابا من مقاتلي المعارضة سيتم خروجهم اليوم من مخيم اليرموك الفلسطيني جنوب دمشق في إطار عملية اخراج المصابين والمرضى .