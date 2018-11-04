بدء فعاليات التدريب العسكري المشترك «درع العرب 1» بمصر

بدأت اليوم فعاليات التدريب العسكري المشترك “درع العرب 1” التي تستمر حتى 16 نوفمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة القوات والمعدات التابعة لكلٍ من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت.

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب اصطفاف القوات المشاركة بالتدريب، وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية، وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ جميع المهام التدريبية المخططة.

ويهدف التدريب إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المشاركة بالتدريب والتخطيط وإدارة أعمال قتال القوات بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية وقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المكتسبة في مجال أعمال القتال.

ويعد تدريب “درع العرب 1” من أهم التدريبات التي تؤدي إلى تنمية وترسيخ أواصر التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة، وتطوير العمل العربي المشترك في ظل التحديات الحالية بالمنطقة.