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بدء قياس كفايات المتقدمين للتدريس

كتبه adminaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      26 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أعلن المركز الوطني للقياس لهيئة تقويم التعليم والتدريب ، إجراء الاختبار للراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس من حملة البكالوريوس، أو المتوقع تخرجهم من طلاب وطالبات الفصل الدراسي الأخير في الجامعة، وذلك بفرعي الاختبار (العام والتخصص) وذلك في عدد من المقرات في المناطق والمحافظات، خلال الفترة من 15 – 23 ربيع الأول 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي، مدير الاتصال والعلاقات والإعلام بالمركز إبراهيم الرشيد، أن الاختبار يأتي لصالح وزارة التعليم، وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.

وسيغطي الاختبار العام المجالات التربوية العامة، التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن المعرفة المهنية، وتعزيز ودعم التعلم والمسؤولية المهنية، أما الاختبار التخصصي فيغطي المجالات الأساسية للتخصص في المادة، التي يرغب المرشح لوظيفة معلم في تدريسها.

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