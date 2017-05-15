بدء مغادرة ضيوف خادم الحرمين للعمرة

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مكة المكرمة – البلاد

بدأ ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة امس في مغادرة مكة المكرمة عائدين إلى أوطانهم، بعد أن أدوا مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي بكل يسر وسهولة واطمئنان؛ حيث غادر 79 معتمراً من الضيوف ضمن المجموعة الأولى.

وكان في وداع الضيوف لدى مغادرتهم مقر إقامتهم في مكة المكرمة الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن مدلج المدلج، وعدد من المسؤولين والقائمين على البرنامج. ومن المقرر أن تكتمل مغادرة بقية ضيوف خادم الحرمين الشريفين المملكة إلى بلادهم امس الأحد، بحسب جدول الرحلات المعد لسفرهم.

وابتهل الضيوف إلى الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خير الجزاء بعد أن مكنهم -بعد الله تعالى- من أداء مناسك العمرة ، سائلين الله أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته.ونوه الضيوف بمنظومة الخدمات المتكاملة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي كان لها أكبر الأثر في إتمامهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.