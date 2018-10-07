محليات

بدء موسم صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time25 / محرم / 1440 هـ       7 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن موسم صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر سيبدأ في منتصف شهر أكتوبر.

وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية المهندس خالد الشايع أن يوم الثلاثاء 7 صفر 1440هـ، الموافق 16 أكتوبر 2018م، سيكون موعد بدء موسم الصيد، وسيستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 25 شعبان 1440هـ، الموافق 30 أبريل 2019م.

ودعا الشايع الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم. مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.

ibrahim

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