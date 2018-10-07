بدء موسم صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن موسم صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر سيبدأ في منتصف شهر أكتوبر.

وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية المهندس خالد الشايع أن يوم الثلاثاء 7 صفر 1440هـ، الموافق 16 أكتوبر 2018م، سيكون موعد بدء موسم الصيد، وسيستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 25 شعبان 1440هـ، الموافق 30 أبريل 2019م.

ودعا الشايع الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم. مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.