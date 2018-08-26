بدء موسم صيد الروبيان سبتمبر القادم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن موسم صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر للمملكة سيبدأ في شهر سبتمبر القادم.

وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية المهندس خالد الشايع أن يوم 21 ذو الحجة 1439هـ الموافق 1 سبتمبر 2018

سيكون موعد بدء موسم الصيد، وسيستمر حتى نهاية يوم 24 رجب 1440هـ الموافق 31 مارس 2019م.

ودعا الشايع الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛

للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم. مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.