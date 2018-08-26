محليات

بدء موسم صيد الروبيان سبتمبر القادم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / ذو الحجة / 1439 هـ      26 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن موسم صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر للمملكة سيبدأ في شهر سبتمبر القادم.

وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية المهندس خالد الشايع أن يوم 21 ذو الحجة 1439هـ الموافق 1 سبتمبر 2018

سيكون موعد بدء موسم الصيد، وسيستمر حتى نهاية يوم 24 رجب 1440هـ الموافق 31 مارس 2019م.

ودعا الشايع الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛

للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم. مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.

ibrahim

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