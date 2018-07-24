محليات

بدء موسم صيد الروبيان في الخليج العربي في أغسطس القادم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time10 / ذو القعدة / 1439 هـ      24 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن موسم صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة سيبدأ في شهر أغسطس القادم.

وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية المهندس خالد الشايع أن يوم 19 ذي القعدة 1439هـ الموافق 1 أغسطس 2018

سيكون موعد بدء موسم الصيد، وسيستمر حتى نهاية يوم 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019م.

ودعا الشايع الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة

على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم. مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة

ibrahim

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