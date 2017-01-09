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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

هناك بعض الأشخاص الذين لا يستسيغون طعم البيض فى الطعام

أيضاً الأشخاص النباتيين يعانون من عدم تنفيذ بعض الوصفات المحببة لهم

بسبب أنها تحتوى على كمية من البيض بها مما يجعلهم يتركون الوصفة ولا يستكملون عملها

نقدم لكم اليوم بعض البدائل التى من الممكن أن تحل محل البيض فى الوجبات وتعطى نفس النتائج والطعم الرائع

هناك بعض الوصفات التى نستخدم فيها البيض حتى يصبح هشاً ومرتفعاً مثل الكيك أو بعض العجائن

وهنا يمكن أن نقوم بإستبدال البيض بوضع ملعقة صغيرة من البيكينج صودا مع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

أيضاً يمكننا إستبدال الخل الأبيض بأى نوع خل أخر مثل خل الأرز أو خل التفاح

وهذا البديل هام جداً لمن لا يفضل إستخدام البيض فى وصفات الكيك والكب كيك أو بعض أنواع الخبز التى يدخل فى مكونات العجينة الخاصة بها البيض

هناك بعض الوصفات التى لا يحب البعض إستخدام البيض فيها خاصة وجبات الإفطار مثل البان كيك أو الفطائر والمافن

ويمكن هنا إستبدال البيض بالوصفة بالموز المهروس لإعطاء طعم رائع ومميز أيضاً

فالبيضة الواحدة من الممكن إستعواضها بوضع نصف حبة من الموز المهروس للخليط

هناك بعض وصفات البراونيز التى يكون البيض فيها أساسى ولكن لن تعانى من ذلك الأمر بعد الأن

فيمكنك إستبدال البيض بالوصفة عن طريق وضع القليل أى ما يعادل ربع كوب من التوفو مع المكونات السائلة للخليط فهو سيعطى نفس النتيجة

هناك بعض أنواع الخبز لمن يفضلون الخبز بالمنازل يدخل فيها البيض

ولكن يمكن إستبدال البيض فى تلك الوصفات ووضع القليل من القرع العسلى المهروس

كما يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر وهو يعتبر مادة رافعة للخليط تقوم بنفس مهمة البيض بالعجينة أثناء التسوية

هناك بعض الأطعمة التى تحتاج إلى البيض حتى تتماسك

وهنا يمكن الإستغناء عن البيض ووضع 2 ملعقة كبيرة من النشا مع القليل من الماء البارد وهذه الطريقة يمكن أيضاً أن تكون بديل للعجين حتى يتماسك

كما يمكن إستبدال البيض عند عمل الدجاج البانيه أو اللحم بقليل من المايونيز