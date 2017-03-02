بدائل العصائر المعلبة والفرق بين العصير والنكتار

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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

العصائر والنكتار هى المشروبات المحببة لجميع أفراد الأسرة خاصة الأطفال ولكن هناك الكثيرين لا يعرفون الفرق بين العصير والنكتار

ما سيدهشك اليوم هو معرفة الفرق وهو أن العصائر مصنعة من فواكه طبيعية ولكن مضاف إليها ألوان طعام ومواد حافظة

ولا تصدقى عزيزتى ما يدون على العبوات أنها غير محتوية على مواد حافظة فهذه أمور روتينية يجب تدوينها على العبوات لا أكثر ولا أقل

أما النكتار عبارة عن نسبة أقل من 20% من نوع الفاكهة الأصلى وباقى الكمية ماء ومحليات ومواد حافظة وألوان طعام وليس له أى ضوابط مما يجعل مصدر خطر لصحة أسرتك

كما أن شراء العصائر المعلبة الجاهزة أمر مكلف للغاية ولن يكون بنفس كميات العصائر المصنعة بالمنزل

نقدم لكِ اليوم بدائل العصائر المعلبة بالمنزل وبنفس النتيجة

عصير البرتقال

المقادير

2 كيلو من البرتقال

نصف لتر من الماء

سكر ناعم بحسب الرغبة

الطريقة

قومى بتقشير البرتقال ونزع الطبقة البيضاء بالداخل

ثم وضعه فى الخلاط مع الماء والسكر وخفقه جيداً

قومى بتصفيته جيداً وتقديمه

عصير الأناناس

المقادير

حبة من الأناناس الطازج

2 كوب من الماء

سكر ناعم بحسب الرغبة

الطريقة

قومى بتقشير الأناناس وتقطيعه ونزع القطعة التى تكون بالمنتصف إن كانت قاسية للغاية

ضعى الأناناس والماء والسكر فى الخلاط وقومى بخفق المزيج

قومى بتصفيته جيداً وتقديمه

ومن الممكن يقدم دون أن يصفى

عصير الكرز

المقادير

2 كوب كرز أحمر

سكر بحسب الرغبة

2 كوب ماء

الطريقة

قومى بوضع جميع المقادير فى الخلاط وخفقها

قومى بتصفية الخليط جيداً وتقديمه

عصير التوت الأحمر

المقادير

2 كوب توت أحمر

كوب ونصف ماء

سكر حسب الرغبة

الطريقة

توضع جميع المقادير فى الخلاط وتخفق

تصفى جيداً وتقدم

عصير الفراولة

المقادير

كيلو فراولة طازجة

سكر حسب الرغبة

2 ونصف كوب ماء

الطريقة

تنظف الفراولة جيداً وتغسل وتجفف

تقلب مع السكر وتترك ساعة

توضع فى الخلاط مع الماء والصوص الذى ستلاحظين وجوده بها

قومى بخفقها وتصفيتها جيداً وتقديمها

عصير الخوخ

المقادير

عبوة من الخوخ المعلب

كوب ماء

سكر حسب الرغبة

الطريقة

ضعى جميع المقادير فى الخلاط وإخفقيها

قومى بتقديم العصير

عصير الجوافة

المقادير

كيلو جوافة

لتر حليب ومن الممكن إستبداله بالماء

سكر حسب الرغبة

الطريقة

تغسل الجوافة وتنزع البذور منها

توضع مع الحليب البارد والسكر فى الخلاط وتخفق

ثم تقدم

عصير المانجو

المقادير

2 حبة مانجو

3 كوب ماء

سكر حسب الرغبة

الطريقة

تقشر المانجو وتقطع

توضع فى الخلاط مع الماء والسكر

تخفق وتقدم

عصير التوت الأزرق

المقادير

كوب ونصف توت أزرق

سكر حسب الرغبة

كوب ماء

الطريقة

توضع جميع المقادير فى الخلاط

تخفق جيداً وتصفى

ثم يقدم

عصير العنب الأحمر

كيلو عنب أحمر

نصف كوب توت أزرق

سكر حسب الرغبة

2 ونصف كوب ماء

الطريقة

توضع جميع المقادير فى الخلاط

تخفق جيداً وتصفى

ثم يقدم

عصير الرمان

المقادير

كيلو رمان

سكر حسب الرغبة

2 كوب ماء

الطريقة

تفرع حبات الرمان

توضع فى الخلاط مع السكر والماء

يخفق جيداً ويصفى ثم يقدم

عصير الكوكتيل

المقادير

مقدار حبة من كل نوع فاكهة مفضل

سكر حسب الرغبة

كوب ونصف ماء

الطريقة

تخفق جميع المقادير فى الخلاط

تخفق جيداً وتصفى وتقدم

عصير الموز

المقادير

4 أصابع موز

2 كوب ماء أو حليب

سكر حسب الرغبة

الطريقة

تخفق جميع المقادير فى الخلاط معاً

ثم تقدم