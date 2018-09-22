بداية ناجحة للآرسنال والبلوز وميلان

استهل فريق آرسنال الإنجليزي مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بثلاث نقاط، بعدما تغلب على ضيفه فورسكلا بولتافا الأوكراني بأربعة أهداف لهدفين، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

أنهى آرسنال الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد، أحرزه الغابوني بيير أوباميانغ في الدقيقة 32. وفي الوقت الذي بحث فيه الفريق الأوكراني عن التعادل، أضاف داني ويلبيك الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 48. ونجح أوباميانغ في إحراز الهدف الثاني له والثالث لآرسنال في الدقيقة 56، قبل أن يضيف الألماني مسعود أوزيل الهدف الرابع في الدقيقة 74. ومع حلول الدقيقة 77 قلص الفريق الأوكراني النتيجة بإحرازه للهدف الأول عبر فولدايمر شسناكوف، ثم أضاف فاسكيلاف شاربر الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب سبورتنغ لشبونة البرتغالي على ضيفه كارباكا أغدام بطل أذربيجان بهدفين دون رد، سجلهما البرازيلي رافينها ولاعب الرأس الأخضر جوفاني كابرال في الدقيقتين 54 و88.

وقاد الأرجنتيني غونزالو هيغواين، فريقه ميلان الإيطالي، فريقه لعبور مضيفه أف 91 ديديلانغي بطل لوكسمبورغ بهدف نظيف، في الجولة الأولى للمجموعة السادسة.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول، لينتهي بالتعادل السلبي. وجاءت الدقيقة 59 لينجح هيغواين في إحراز هدف التقدم لميلان، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بهدف نظيف. في مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل أولمبياكوس اليوناني مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني سلبيًا، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وحقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا صعبًا على مضيفه باوك اليوناني بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة. دخل تشيلسي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة السابعة عبر البرازيلي ويليان دا سيلفا. بعدها بحث لاعبو باوك عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، لتنتهي المواجهة بفوز تشيلسي بالنقاط الثلاث. وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز باتي بوريسوف بطل روسيا البيضاء على مضيفه مول فيدي المجري بهدفين دون رد، أحرزهما الفنلندي جايس تومينان وزاخار فولكو في الدقيقتين 27 و85.