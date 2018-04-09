بدر وماجد أبو حيمد يتوجان ببطولة المملكة للبلوت و500 ألف ريال

الرياض ــــ البلاد

حقق بطلا مجموعة السبيت بدر أبوحيمد ، وماجد أبوحيمد، بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، بالإضافة لمبلغ 500 ألف ريال، على حساب أبطال الهاص، الأخوين سعود العنزي، وحسين العنزي اللذين حققا الوصافة، ومبلغ 250 ألفا، فيما فاز أبطال مجموعة الديمن: نواف المطيري، صالح الزهراني، المركز الثالث، ومبلغ 150 ألفا، وحل في المركز الرابع أبطال مجموعة الشيريا: نواف العتيبي، وعبيد الشيباني، ومبلغ 100 ألف ريال، وكانت البطولة، قد بدأت الأربعاء الماضي بمشاركة أكثر من 12500 لاعب؛ حيث شهدت البطولة مشاركة مشاهير في مجالات متعددة، كالشيخ عادل الكلباني، والشاعر ياسر التويجري، وعدد من نجوم كرة القدم يتقدمهم الأسطورة ماجد عبدالله، ويوسف الثنيان، وفؤاد أنور، وفهد الهريفي، وبعض الإعلاميين. كما شهدت البطولة مشاركة مختلف الأعمار السنية، حيث تجاور عمر أكبر المشاركين الثمانين عاما ، بينما لم يتجاوز أصغرهم الثلاثة عشر عاما،

وكان معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قد شارك في اليوم الأخير في مباراة استعراضية، جمعته برفقة سامي الجابر، أمام ماجد عبدالله، ومحمد نور .