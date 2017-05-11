بدعم من أنمار الحائلي .. سييرا والأنصاري وفيلانويفا يجددون للعميد

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جدة-عبدالعزيز عركوك

واصل عضو شرف نادي الاتحاد أنمار الحائلي دعمه للإدارة الحالية، ولناديه، بتقديمه شيكًا آخر لسداد مستحقات المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا، بعد تأخر رواتبه لمدة خمسة أشهر، وبذلك، فقد توصلت الإدارة الاتحادية بقيادة المهندس حاتم باعشن إلى اتفاق نهائي مع الثلاثي المحترف؛ الكويتي فهد الأنصاري، والتشيلي كارلوس فيلانويفا، والمدير الفني خوسيه سييرا للتجديد مع الاتحاد لموسم قادم، ويسعى الحائلي للتفاوض مع نجم الفريق اللاعب جمال باجندوح للتجديد معه، بعد دخوله فترة الستة أشهر، لقطع الطريق على الأندية التي ترغب في ضم اللاعب. من جانبه ينتظر عضو الشرف أنمار الحائلي الإعلان عن بدء الانتخابات الالكترونية في الأسابيع القادمة، ليعلن ترشحه لرئاسة النادي، وعضو الشرف أحمد الكعكي نائبا له، كما يتوقع أن ينضم مسؤول الاستثمار خالد التميرك لمجلس إدارته. من جهة أخرى أعلنت بوبا الشريك الطبي لنادي الاتحاد، إنهاء اللاعب فهد المولد برنامجه العلاجي، والتأهيلي من إصابته بشرخ بالساق، ‏ويستكمل برنامجه البدني بالصالة الرياضية، في معسكر المنتخب استعدادا لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨.