برئاسة الملك.. مجلس الوزراء يوافق على نظام الرهن التجاري

وافق مجلس الوزارء ، خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، الموافقة على نظام الرهن التجاري .

وجاء في قرار المجلس : ” بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 66 / 14 ) وتاريخ 7 / 5 / 1439هـ، ورقم ( 133 / 33 ) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 81 / 39 / م ) وتاريخ 9 / 7 / 1439هـ، المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن التجاري .وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك ” .