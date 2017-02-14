براتب 30 ألف إسترليني.. إليزابيث تطلب مديرا لحسابها على (تويتر)

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لندن ــ وكالات

أعلن قصر باكينغهام عن حاجته لموظف يدير الحساب الشخصي للملكة إليزابيث الثانية على “تويتر”، وذلك مقابل راتب 30 ألف جنيه إسترليني سنويا.

وقالت صحيفة “ذا صن البريطانية” امس “الأحد”، أن الإعلان عن الوظيفة قد نشر في الموقع الرسمي للملكة على الإنترنت، لطلب مسؤول للتواصل الرقمي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيتولى الموظف المتفرغ إدارة حساب الملكة على تويتر، واطلاع العالم على أنشطتها والدور الشعبي الذي تضطلع به العائلة الملكية.

وتشمل مهام الموظف المطلوب، كتابة المنشورات على حسابات الملكة في مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها “فيسبوك” و”يوتيوب” وتوثيق الزيارات الرسمية واحتفاليات الجوائز والارتباطات الملكية للملكة.

وذكرت “ذا صن”، أن الوظيفة الملكية تشمل “حزمة امتيازات شاملة” وبدلات إضافة إلى التدريب و”التنمية الشخصية”.