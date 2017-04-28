براعم أخضر المبارزة في دولية أنطاليا

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الرياض ــــ البلاد

يشارك المنتخب الوطني للمبارزة، في البطولة الدولية للبراعم التي انطلقت بمدينة أنطاليا التركية، وتستمر حتى الأول من مايو المقبل، ويترأس بعثة المنتخب الدكتور حازم عابد أمين عام الاتحاد و15 لاعبا وهم:

مهدي القروص، ومحمد العماني، وعلي الشيخ، وعلي الهاشم، وأحمد الفيحاني، وأحمد الدربي، وراشد الزهراني، وحسن عابد، ومحمد الزهراني، ومشعل الرشيد، ومحمد راغب، وسعود الرشيد، ومحسن المطيري، وسعود المطيري، وزياد المطيري.

إضافة إلى المدربين غازي الجعيد، وماجد المطيري، وماضي الشمري، ومدير المنتخب فريد الدحيم، وسيشارك الحكمان عبدالله أبوكويمل، وتوفيق السيف في إدارة مباريات البطولة.