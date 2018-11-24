براعم دراجات الفتح يحققون درع الاتحاد

الدمام-حمودالزهراني

حقق فريق الدراجات بنادي الفتح من فئة البراعم بطولة درع الاتحاد السعودي الثالثة للدراجات، والتي اختتمت صباح أمس بمدينة الدمام على مدى يومي الجمعه والسبت ؛ حيث حقق “النموذجي” المركز الأول على مستوى الفرق.

وتكون الفريق المشارك بالسباق من ٦ أبطال هم: فهد شريف المهناء، و أمير عيسي السلطان، و عبدالله ماجد العيسي، و حسين علي اليوسف، و شهيد علي المحمد علي، و اللاعب علي حسن الحبرتي.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الفتح يولي رياضة الدراجات الهوائية اهتمامًا كبيرًا ، حيث تحظى كافة فرقه بخبرة واسعة وتحقق العديد من الجوائز والاستحقاقات المحلية والدولية .