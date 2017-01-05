برامج بدور الرعاية النهارية والأيتام في الرياض

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الرياض – البلاد

نفذت مراكز الرعاية النهارية ودورالحضانة والتربية للأيتام التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، خلال الأسبوع الماضي مجموعةً من البرامج الاجتماعية الهادفة والفعاليات المميزة لفئاتها المشمولة بالرعاية؛ بغرض تدريب وتأهيل هذه الفئة وتطوير عمل المنسوبات داخل هذه الفروع.

وكانت أولى هذه البرامج في دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية، حيث نظمت الدار دورةً تدريبية للفتيات بعنوان ” الرسم بعقل الفنان قدمتها الدكتوره هدى الشهري، وتضمنت العديد من المحاور أهمها: معرفة الفرق بين رسم الفنان ورسم الإنسان العادي، وطريقة عمل الدماغ أثناء الرسم ، والطريقة الصحيحة للنظر في الرسومات مع تطبيق العديد من الخطوات المتسلسلة للرسم أثمرت عن تنفيذ العديد من اللوحات المميزة للفتيات.

ونفذت الرعاية النهارية بالقدس برنامجاً تعليمياً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، استهدف طالبات ومنسوبات المركز، واحتوى على العديد من الفقرات والعروض المرئية والعبارات الهادفة التي سلطت الضوء على أهمية اللغة العربية، وأبرزت جمالها بطريقة شيقة، نالت على استحسان الحاضرات ، فيما شاركت دار الحضانة الاجتماعية بالرياض في فعاليات صحبة نون بتقديم اطفالها للعديد من الفقرات الإستعراضية على المسرح والمسابقات الترفيهية المنوعة التي جذبت الحضور.

وقامت الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي بتطبيق خطة إخلاء وهمية لتدريب منسوبات المركز على كيفية استخدام طفايات الحريق في حالات الطوارئ، وشرح عملية الإسعافات الأولية؛ بهدف توعية موظفات المركز بالطرق المثلى للتعامل مع المواقف الخطرة، والإخلاء في أقصر وقتٍ ممكن .

يذكر أن هذه البرامج والفعاليات تأتي ضمن الخطط السنوية للمراكز والدور الإيوائية النسائية، التي تهدف من خلال تنفيذها إلى إكساب المشمولين بالرعاية من الجنسين فيها بالمهارات والمعارف والسلوكيات اللازمة لصقل الشخصية، وجعلها فاعلة في محيطها الاجتماعي .