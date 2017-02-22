برامج ترفيهية بمركز التأهيل في الرياض

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جدة- إبراهيم المدني

نظم مركز التأهيل الشامل للذكور التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأيام الماضية جملة من الأنشطة والبرامج الترفيهية ما بين داخلية وخارجية موجهة لنزلاء المركز من فئة شديدي الإعاقة ،

وقد اشتملت هذه البرامج على العديد من المسابقات والألعاب الخفيفة في الساحة الخارجية للمركز روعي فيها محاكاة المستوى الإدراكي لهم حيث تنافسوا فيما بينهم حسب قدراتهم ،

إضافة إلى اصطحاب النزلاء المدركين في رحلات للمنتزهات البرية القريبة ، وزيارة لمدينة سفوري لاند في العثيم مول الرياض قضى خلالها النزلاء وقتا ممتعا .يأتي ذلك ضمن البرامج والانشطة التي ينظمها المركز لنزلائه طيلة ايام العام .وقال خضر الزهراني مدير مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض : اننا في المركز نحرص على تفعيل البرامج والانشطة واقامتها بشكل متواصل مع الحرص على تنوعها لتشمل الالعاب والمسابقات والرحلات والزيارات والحفلات الداخلية بمشاركة منسوبي المركز ، الى جانب المشاركة في المناسبات المختلفة ، وهذا يعد جزءا من واجباتنا نحو هذه الفئة.