برامج خبيثة تسلم أسرارك للهاكرز

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نيويورك – وكالات

مازالت رسائل البريد الإلكتروني تعد الأداة المفضلة لإختراق أجهزة الكمبيوتر . وأفادت دراسة بأن معدل اختراق برامج الكترونية خبيثة لابتزاز الأموال لحاسبات شركات في شتى أرجاء العالم سجل نمواً بواقع 50 في المئة العام الماضي.

وتوصلت دراسة سنوية أعدتها مؤسسة “فيريزون” لرصد حالات اختراق البيانات إلى أن انتشار استخدام البرامج مسؤول عن 51 في المئة من جميع حالات الاختراق التي شملتها الدراسة وشملت نحو ألفي حالة اختراق بغية التعرف على الطريقة التي يستهدف بها اللصوص الإلكترونيون الشركات.

كما توصلت الدراسة إلى أن التدابير التي اتخذتها بعض الشركات بعد استهداف أنظمة الدفع لديها تصدت لعمليات اختراق جديدة.

وقال مارك سبيتلر، كبير مديري قسم بحوث الحماية في مؤسسة “فيريزون”، إن الزيادة السريعة في معدل انتشار الهجمات بالبرامج الخبيثة كانت متوقعة بنسبة كبيرة نظرا لتبني الكثير من القراصنة الإلكترونيين استخدام هذه الطريقة.