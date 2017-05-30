برامج رمضان تتصدر اهتمامات المغردين

جدة ــ البلاد

استضافت الحلقة الافتتاحية لبرنامج المقالب الشهير “رامز تحت الأرض”، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، مواطنته فيفي عبده.فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد بث هذه الحلقة في اول ايام رمضان، حيث تصدرت قائمة الأعلى بحثا على موقعي “فيسبوك وتويتر”، ولكن هذه المرة بسبب سخرية المشاهدين والمتابعين لها، ممن عابوا على البرنامج هذه الجرأة المبالغ فيها خلال الشهر الفضيل.وتصدر هاشتاغ #رامز_تحت_الأرض موقع التدوينات القصيرة على”تويتر”، بتعليقات الجمهور، التي جاءت في أغلبها ساخرة من رد فعل الفنانة المصرية.وعابت فئة من الجمهور والمتابعين على فيفي عبده، كم الشتائم التي انهالت بها على رامز جلال، عقب اكتشافها أنها وقعت ضحية لتنفيذ مقلب كوميدي، وذلك بعد أن فقدت السيطرة على أعصابها ولم تتمالك نفسها أمام الكاميرا.

وتصدر هاشتاغ #فيفي_عبده، موقع التدوينات القصيرة عبر “تويتر” بتعليقات ساخرة بسبب سيل الشتائم، التي تلفظت بها، وعلق احدهم ساخر: “عدد الشتائم التي رددتها فيفي عبده أكثر من عدد بطولات الزمالك،وفي تغريدة ساخرة، حاول احدهم ان يقدم احصائية بعدد الشتائم التي تلفظت بها الفنانة المصرية خلال الحلقة، مؤكدا أن كل هذا الكلام اختتمته في فيفي عبده بـ”سجدة شكر”.

ويعرض برنامج المقالب “رامز تحت الأرض”، خلال شهر رمضان الجاري على قنوات mbc، وهو من إخراج يوسف ياسين.

مرتبط