(برايل) الإصدار الأول لخريطة الخدمات بالمسجد الحرام

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

نحو تطبيق الخطط الاستراتيجية التي تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تفعيل قراراتها، وتنفيذها على أرض الواقع، بات بإمكان ذوي الإعاقة البصرية وأسرهم الاستفادة من الإصدار الأول لخريطة الخدمات في المسجد الحرام بلغة “برايل”.

وقد أوضح مدير الخدمات الاجتماعية بالرئاسة الدكتور مسفر بن علي عسيري أن هذه الخريطة تحتوي على مجموعة من الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام، والمرافق العامة والسلالم الكهربائية والأبواب والخدمات الأخرى.

وأوضح العسيري أن هذه الخطوة ضمن منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام لضيوف الرحمن من عمار وحجاج.

يأتي ذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة –حفظهم الله- وحرصا من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم على تقديم أرقى الخدمات لزوار البيت العتيق.