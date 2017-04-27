برشلونة وريال يواصلان صراعهما في الدوري بعد فوزين كبيرين

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فاز ريال مدريد 6-2 على ديبورتيفو لا كورونيا ليتساوى مع برشلونة في عدد النقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم يوم الأربعاء بعدما سحق الفريق القطالوني منافسه اوساسونا 7-1 ليتأكد هبوط الأخير.

وسجل ليونيل ميسي واندريه جوميز وباكو الكاسير هدفين لكل منهم وأحرز خافيير ماسكيرانو أول أهدافه على الاطلاق مع الفريق من ركلة جزاء ليبني برشلونة على انتصاره في قمة الدوري الاسباني على ريال يوم الأحد الماضي.

لكن ريال مدريد أظهر أنه لن يكون من السهل ابتعاده عن المنافسة.

وأدخل المدرب زين الدين زيدان تسعة تغييرات على التشكيلة التي واجهت ديبورتيفو في ريازور لكن الفريق انتصر بسهولة وتصدر ايسكو العرض وهز الشباك مع زميله جيمس رودريجيز الذي سجل ثنائية والفارو موراتا ولوكاس فاسكيز والبديل كاسيميرو.

ويملك ريال مدريد 78 نقطة من 33 مباراة وهو نفس رصيد برشلونة الذي لعب مباراة واحدة أكثر.

وتأكد هبوط اوساسونا، الذي يحتل المركز 20، عقب فوز ليجانيس صاحب المركز 17 على لاس بالماس 3-صفر ليبتعد الفائز بفارق 12 نقطة قبل أربع جولات من النهاية لكن اوساسونا يتأخر في سجل المواجهات المباشرة.

وقال بيتار فاسيليفيتش مدرب اوساسونا “كان يجب علينا الفوز. عانينا كثيرا منذ يناير الماضي. افتقرنا للنقاط والحظ وعندما يكون هذا هو الحال يكون من الصعب قلب الأوضاع”.

وافتتح ميسي التسجيل بعد عمل فردي قبل أن يرسل الكرة من فوق رأس سلفاتوري سيريجو حارس اوساسونا وسدد جوميز مباشرة داخل المرمى بعد تمريرة عرضية من ايفان راكيتيتش.