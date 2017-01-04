برشلونة يستعد للإطاحة بإنريكي

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تسبب لويس إنريكي المدير الفني لنادي برشلونة في غضب جماهير النادي نتيجة سياساته الخاطئة في الفترة الأخيرة، والتي ساهمت في تراجع مستوى الفريق ونتائجه، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في البديل. بدأ برشلونة الإسباني الاتصال بالمدرب الهولندي رونالد كومان، الذي يتولى المسئولية الفنية حاليا لنادي إيفرتون الإنجليزي؛ من أجل إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.

وكان إنريكي الذي حقق مع برشلونة خمسة ألقاب في عام 2015 هي: الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ولكنه عانى في عام 2016 رغم حصوله على الليغا وكأس الملك والسوبر المحلي.

وأنفق برشلونة الكثير من الأموال على دعم الفريق بصفقات جديدة إلا أن مردود ذلك لم ينعكس على أرض الملعب وهو ما جعل الإدارة تفكر في الاستعانة بلاعب الفريق السابق رونالد كومان.

وكان لكومان دور كبير في تطور ساوثهامبتون الإنكليزي قبل أن يرحل إلى صفوف إيفرتون مع بداية الموسم الحالي، وهو من المدربين الشباب الذين لديهم الكثير من التكتيك الكروي. ونوهت صحيفة “سبورت” الكتالونية إلى أن الإدارة تفكر في كومان لاسيما أن عقد لويس إنريكي ينتظر أن يجري حسمه في شهر إبريل المقبل.