برعاية(البلاد ) إعلامياً وتحت عنوان (لتحقيق الرؤية الوطنية 2030).. وزير التجارة والاستثمار يرعى منتدى الشركات العائلية بجدة الأربعاء

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جدة ــ أحمد شرف الدين

برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي تنطلق بجدة يوم الأربعاء المقبل فعاليات منتدى الشركات العائلية 2017م بفندق هيلتون جدة تحت عنوان “لتحقيق الرؤية الوطنية 2030″…ويحظى المنتدى بحضور ومشاركة صانعي القرار في وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب الشركات العائلية والمالية والمدراء التنفيذيين والمستشارين والمختصين لمناقشة وتبادل أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بتطوير واستدامة الشركات العائلية…وأعرب رئيس المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة عن سعادته وأعضاء اللجنة المنظمة للمنتدى برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مؤكداً أن حرص وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة دعم هذا المنتدى هو استشعاراً لأهمية استدامة الشركات العائلية وتطوير وبناء طاقات الأجيال من الأسر المالكة…

وقدم الشكر لوزارة التجارة والاستثمار لدورها ودعمها الدائم كراعي وشريك استراتيجي لإنجاح هذا الحدث السنوي الهام والذي يركز هذا العام على تنمية الشركات العائلية وتفعليها في برنامج التحول الوطني، واستطلاع دورها في تحقيق رؤية المملكة 2030م…وشدد د. أبو ركبه على أهمية المنتدى والذي يقام للعام الرابع على التوالي ویجسد منظومة المنتدیات التي تحتضنها جدة عروس البحر الأحمر، مبيناً بأن المنتدى يحظى بدعم ومساندة كلٌ من الطازج الراعي الرئيسي، ومجموعة سدكو القابضة الراعي الاستراتيجي، وإسماعيل أبوداود التجارية المحدودة الراعي الماسي ،والنهضة الطبية ومجموعة السليمان ومكتب الكمال الرعاة الذهبيين ویعمل لتحقيق التكامل وضمان استمراریة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تبادل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات والخبرات في قيادة وإدارة أعمال العائلة…

وأكد الدكتور إيهاب أبوركبة بأن منتدى الشركات العائلية منذ نسخته الأولى يركز على الجوانب الإيجابية التي تميز الشركات العائلية كواحدة من أهم ركائز الاقتصاد السعودي، مبيناً بأن المنتدى يتميز بحضور بنخبة من صانعي القرار في وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب الشركات العائلية والمالية والمدراء التنفيذيين والمستشارين والمختصين لمناقشة وتبادل أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بتطوير واستدامة الشركات العائلية…وأضاف بأن المنتدى يناقش استدامة الشركات العائلية في ظل التحول الاستراتيجي والوصول إلى فهم أفضل للشركات العائلية المختلفة ومايلائمها من ممارسات إدارية وقانونية إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة للشركات العائلية والتحديات التي تواجهها والتعرف على آليات عملية في تبني وتفعيل دور الأجيال القادمة من الأسر المالكة للشركات العائلية فضلاً عن عرض أفضل الممارسات المحلية والدولية، مبيناً بأنه تم الأخذ بمخرجات المنتدى في نسخه الثلاث الماضية وتم البناء عليها في تحديد المواضيع التي تهم قطاع الشركات العائلية.

يذكر بأن منتدى الشركات العائلية 2017م يقام برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ويهدف لمناقشة دور الشركات العائلية ومسؤوليتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، إلى جانب الإطلاع على أفضل الممارسات الإدارية والقانونية في الشركات العائلية المحلية والدولية واستعراض أفضل التطبيقات لبناء الطاقات في الأجيال القادمة لقيادة الشركات العائلية، وأفضل الوسائل في التوسع في أعمال الشركات العائلية محلياً ودولياً، فضلاً عن مناقشة التشريعات والتحديات التي تؤثر على أعمال الشركات العائلية وأفضل الحلول والخروج بمجموعة من المبادرات التي تساهم في استدامة الشركات العائلية.