برعاية أمير الرياض وحضور رئيس (السياحة).. 264 جهة تستعد للمشاركة في ملتقى السفر والاستثمار السياحي

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الرياض- البلاد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الدورة العاشرة من ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي التي ستقام خلال الفترة من 27جمادى الآخرة وحتى 2 رجب 1438 هـ ، الموافق 26-30 مارس 2017م، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وسيحظى الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة واسعة من مجالس التنمية السياحية في المناطق والجهات الحكومية وشركات الفنادق والشركات السياحية المحلية والدولية.

وبين نائب رئيس الهيئة للتسويق والبرامج المكلف رئيس اللجنة المنظمة للملتقى عبد الله بن عبد الملك المرشد، أن الجهود والاستعدادات مستمرة لإطلاق الدورة العاشرة من الملتقى التي ستشهد هذا العام عددا من الفعاليات والمشاركات الجديدة، موضحاً أن الملتقى يهدف إلى دعم أصحاب الأعمال السعودية السياحية والشركاء الأساسيين، وتحفيز الاستثمار السياحي في المملكة، وإتاحة الفرصة للتعرف على المشكلات التي قد تعيق الاستثمار السياحي والعمل على حلها من خلال الشركاء والجهات المعنية.

واكد المرشد، أن ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي يعد أهم حدث سنوي لصناعة السياحة الوطنية، حيث يلتقي فيه الشركاء في السياحة المحلية من القطاعين الحكومي والخاص للتباحث في مجالات مختلفة تهم الصناعة والتوصل لتوصيات تسهم في تطوير السياحة المحلية وزيادة تنافسيتها، كما تأتي أهمية الملتقى في تعزيز التواصل بين الشركات المحلية والدولية المتخصصة في تقديم الخدمات والمنتجات والاستثمارات السياحية والمستثمرين ومسئولي الوجهات السياحية وغيرهم مما يساهم في تنمية السياحة المحلية.

وسيشارك في الملتقى هذا العام أكثر من 250 جهة مشاركة، وأكثر من 14وجهة سياحية عارضة من المناطق، كما سيشهد الملتقى مشاركة الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة لطيران المدني، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والخطوط السعودية، بالإضافة الى مشاركة شركات عالمية متخصصة في تشغيل الفنادق.

كما تم تخصيص مساحات لمواقع حكومية من القطاعات المختلفة تشمل قطاع الخدمات، وقطاع الأنشطة والفعاليات، قطاع التقنية، قطاع الإيواء، قطاع الأعمال، قطاع الصحة والاستشفاء، قطاع الرياضة والمغامرات، قطاع التراث والثقافة، بالإضافة الى قطاع البيئة، بما يواكب مع التطلعات في تهيئة بيئة سياحية متكاملة.

ويتضمن الملتقى برنامجاً علمياً واسعاً يركز على إتاحة الفرصة لأطراف الصناعة من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين ومتخصصين محليين ودوليين وإعلاميين للالتقاء في جلسات حوار ومحاضرات وورش عمل لمناقشة مواضيع تهم الصناعة يقدمها خبراء ومتخصصون محليون ودوليون، تتناول أهم الموضوعات المرتبطة بصناعة.

ويشمل برنامج حفل الافتتاح توزيع جوائز التميز السياحي، وهو الموعد الذي تنتظره المنشآت السياحية، الذي يتم من خلاله الإعلان عن أسماء الجهات والأشخاص الفائزين بجوائز التميز في المملكة لهذا العام.