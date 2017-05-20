برعاية هيئة الترفيه .. التايب وويلي ورادوي مع الزعيم أمام كوزموس الأمريكي

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الرياض- البلاد

أعلن نادي الهلال مشاركة ثلاثة لاعبين من نجوم الفريق السابقين في المباراة الاستعراضية، التي ستقام اليوم، مع فريق كوزموس نيويورك الأمريكي، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد، بالملز، برعاية الهيئة العامة للترفيه. وتأتي المباراة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة. وسيشارك الثلاثي “كريستيان ويلهامسون، وطارق التايب، وميريل رادوي، وبشار عبدالله، في المباراة بجانب عدد من لاعبي الفريق الأول، والفريق الأولمبي، علماً أن مشاركة لاعبي الفريق الأول ستكون محدودة جداً؛ نظراً لارتباط الفريق بمواجهة قوية يوم الثلاثاء المقبل، ضد فريق استقلال خوزستان الإيراني على ملعب مجمع السلطان قابوس بمسقط. تجدر الإشارة إلى أن اللاعبين تابعوا مباراة الهلال والأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، ووصلت بعثة فريق نيويورك كوزموس الأمريكي، إلى العاصمة الرياض أمس، استعداداً لمواجهة الهلال.