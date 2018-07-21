دولية

برلمان بلغاريا يحظر على الحكومة توقيع اتفاقيات لقبول مهاجرين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / ذو القعدة / 1439 هـ      21 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
وافق البرلمان البلغاري اليوم على قرار يحظر على الحكومة التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بشأن إعادة قبول مهاجرين يصلون إلى أوروبا عن طريق بلغاريا المطلة على البحر الأسود.

واتخذت الجمعية الوطنية هذه الخطوة بعد أن طلب رئيس الوزراء بويكو بوريسوف

من التكتلات البرلمانية اتخاذ قرار مشترك بشأن الحد من الهجرة.

وأيد القرار 177 نائبًا في البرلمان المؤلف من 240 عضوًا والذي قرر أيضًا ضرورة

أن تقدم حكومة بوريسوف اقتراحًا بلغاريًا بنهاية سبتمبر بشأن تعديل اتفاقية دبلن

التي تتعلق بطريقة معالجة الدول الأوروبية لطلبات اللجوء.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد توصلوا الشهر الماضي لاتفاق بشق الأنفس بشأن الهجرة

ولكن التفاصيل كانت غامضة واتفق الزعماء على عدم توزيع اللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد إلا على أساس اختياري فقط.

وتؤيد بلغاريا الإغلاق الفوري للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمام المهاجرين

وإنشاء مراكز للاجئي الحروب خارج أراضيها خلال اجتماع قمة مصغر للاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *