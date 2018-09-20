برنامج تدريبي لخدمات المكتبة الرقمية السعودية

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

استضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث بنات ، مستشار نائب وزير التعليم وأمين عام وحدة الترجمة بوزارة التعليم والمشرف العام للمكتبة الرقمية السعودية الدكتور سعود موسى الصلاحي الذي قدم البرنامج التدريبي (خدمات المكتبة الرقمية السعودية ودورها في دعم المعلمين والمعلمات في مجال البحث العلمي والتطوير المهني ) وذلك بحضور عميد ووكيل عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى الدكتور عبدالرحمن الأهدل ، ومدير إدارة التدريب والابتعاث الدكتور محمد العبد الكريم ، وعدد من القيادات التربوية بمكة.

وقد أعرب المدير العام للتعليم الأستاذ محمد الحارثي عن سعادته بهذا الحدث التقني الرائد ، والذي يُحتضن الفكر المعلوماتي الزاخر لمسايرة التطور المعرفي ودعم العملية التعليمية ، موضحاً أن المكتبة الرقمية تُعد المنصة الأولى والمحطة الأبرز في تقديم محتوى رقمي وخدمات معلوماتية متطورة و بناء بيئة رقمية تواكب التطورات التقنية في صناعة النشر الإلكتروني، وتزيد من سرعة التواصل بين الباحثين في مجال الإنتاج والنشر العلمي.

وقال أن المكتبة الرقمية تعمل على توفير جهد أعضاء هيئة التدريس والباحثين وغيرهم فيما يخص البحث عن المعلومات والوصول إليها في البيئة الرقمية بتحويل مصادر المعلومات الورقية التي تنتجها الجامعات إلى مصادر رقمية وتعمل على نشر المعرفة وتأمينها وهي عنوان ومؤشر من المؤشرات الحضارية ومن المقومات الأساسية في بناء الأمة. .

من جهته قال الدكتور سعود موسى الصلاحي أن المكتبة الرقمية السعودية حصلت على جائزة المرتبة الأولى بالشرق الأوسط حيثُ تتسم برؤية تدعو لاستمرار وإتاحة كافة المصادر العلمية والبحثية لمنسوبي التعليم العالي والعام على المستوى العربي والعالمي ، مشيرا إلى أن المكتبة لها أكثر من ٣٠٠ ناشر في كافة التخصصات العلمية والأدبية ، كما تشمل مصادر متنوعة علمية وشرعية وطبية الخ ، وتمتلك اكثر من ٣٨ مبادرة ٨٠% منها تنصب في التعليم العام منها مانُفذ ومنها ماهو قيد التنفيذ أو سيكون بخطط مُستقبلية متوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .