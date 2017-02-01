برنامج تدريبي لمنسوبي إمارة مكة المكرمة

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

دشن صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق أمس, البرنامج التدريبي لمنسوبي الإمارة تحت عنوان “الجودة في إدارة الذات”.

وألقى مدير عام التدريب بالخطوط السعودية الدكتور عبدالرحمن الغامدي, محاضرة أكد فيها أن البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الإمارة على إعداد وتدريب منسوبيها بناءً على التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الهادفة للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.