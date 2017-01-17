برنامج صحي لمسني (رعاية مكة)

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البلاد – عبدالهادي المالكي

نظمت دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة (القسم النسائي) برنامجا توعويا وقائيا عن طب الأسنان بمشاركة نخبة من طبيبات الأسنان لتوعية المجتمع بأهمية الأسنان

وطرق تنظيفها والسلوكيات الخاطئة التي تساعد على تسوسها وتأثير التقدم بالسن على شكل وتركيب الأسنان واستهدفت القائمين على رعاية المسنين من ممرضات وعاملات.

واختتم البرنامج بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على الطبيبات من قبل مشرفة دار الرعاية الاجتماعية أ.أمل يلي.