برنامج ضيوف خادم الحرمين ينظم ملتقى (تعرف على ثقافتي )

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الرياض- واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، امس، الملتقى الثقافي الأول تحت شعار ” تعرف على ثقافتي ” لضيوف المجموعة التاسعة من برنامج العمرة، وذلك بمقر تواجد الضيوف بفندق كروان بلازا بالمدينة المنورة.

ويهدف الملتقى إلى تعريف ضيوف البرنامج على أبرز المعالم التراثية، والتاريخية، والحضارية، والثقافات المتنوعة، والعلاقات الاجتماعية بين أفراد الشعوب، والمعالم العمرانية والتاريخية لدى دول المستضافين الذي يشاركون بالبرنامج من مختلف قارات العالم.

وخصص الملتقى الأول لضيوف البرنامج من ” دولة اليابان “، حيث شارك في تقديمه مجموعة من العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات ورؤساء المراكز الإسلامية في اليابان من ضيوف البرنامج.

وتحدث المشاركون بالملتقى عن دولة اليابان وأبرز معالمها وعادات وتقاليد الشعب الياباني، وتركيبة المجتمع وثقافاته المتعددة، كما تحدثوا عن كيفية قضاء المسلمين لأوقاتهم في رمضان وممارسة شعائرهم الدينية، حيث كان المتحدثون في الملتقى يعيشون في مناطق ومدن متنوعة في دولة اليابان.

يذكر أن الملتقي حظي بإقبال جماهيري كبير من الضيوف الذين ثمنوا فكرة البرنامج وأهدافه، مؤكدين أن هذا الملتقى تظاهرة ثقافية مهمة لمعرفة ثقافة الشعوب المسلمة التي تستمد حضارتها وثقافتها من تعاليم وقيم الإسلام الخالدة. وعبر رئيس الوفد الياباني مدير المركز الإسلامي بمدينة توياما باليابان المهندس مازن سليم عن شكره وتقديره للقائمين على هذا البرنامج على تميز برامجه وتنوعها بما يحقق مد جسور التواصل بين جميع المؤثرين بالعالم الإسلامي و يسهم في معرفة الثقافات المميزة.