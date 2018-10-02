برنامج للاستثمار بين المملكة وجنوب أفريقيا

الرياض- واس

اختتمت اللجنة السعودية – الجنوب أفريقية المشتركة أعمال دورتها الثامنة في مدينة الرياض برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي روب ديفيز ومشاركة ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين وتم توقيع برنامج تعاون للاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الاستثمار الجنوب أفريقية .

وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن المملكة وجنوب أفريقيا يتمتعان بإمكانات كبيرة من المهم تفعيلها والاستفادة منها واستغلال الفرص المتاحة للرقي بالمبادلات التجارية، ومجالات التعاون الأخرى إلى مستويات أعلى ، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية في البلدين واعدة ، ولابد من السعي الجاد لتوفير الأرضيات والمناخ المناسب للقطاع الخاص لاستغلالها بالشكل المأمول وتذييل العوائق التي تحد من تدفق الاستثمارات والتبادلات

التجارية بين بلدينا الصديقين .

وتباحث الجانبان خلال جلسات أعمال اللجنة التي استمرت ليومين العديد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال ومن أبرزها حث الشركات الجنوب أفريقية للاستثمار بالمملكة،وتعزيز التبادل التجاري وزيادة تبادل زيارات وفود الأعمال، وإقامة المعارض في كلا البلدين ، والعمل المشترك لتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى جنوب أفريقيا والأسواق الأفريقية المجاورة .