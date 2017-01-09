برنامج نقل المعلمات يثير جدلاً واسعاً في تويتر

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نشط وسم #برنامج_نقل_المعلمات، وذلك إثر تفاعل المغردين مع تغريدة لـ الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم السعودي على حسابه الشخصي بتويتر، والتي قال فيها: “سعياً من الوزارة في تخفيف معاناة المعلمات المغتربات، فقد تم بحمد الله إقرار برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية، من خلال شركة تطوير للنقل، مضيفا في تغريدة أخرى البرنامج يستهدف توفير نقل مناسب وأكثر أمناً لحوالي ٦٠٠٠ معلمة ، وستعلن شركة تطوير للنقل الأسبوع القادم- بإذن الله- تفاصيل أوسع عن البرنامج.

وتباينت ردود الفعل حول القرار؛ حيث رأى بعضهم أنه قرار صائب لحماية المعلمات من حوادث الطرق ‘ في حين أبدى البعض الآخر تخوفهم من أن يكون ذلك سببا في تأخر حركة نقل المعمات للأماكن الأقرب لمساكنهن .