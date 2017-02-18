برناوي : الانتصار طموحنا أمام الباطن

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الدمام-حمودالزهراني

قال نجم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ياسين برناوي أن طموح الفريق في مواجهة شقيقه الباطن هو تحقيق الفوز ولا غير وتحسين صورة الفريق من ناحية النقاط أمام الجمهور الرياضي عامةً في ظل مستوى الفريق المتصاعد والقدساوية خاصة وتأتي هذه المواجهة ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

وأضاف برناوي أنه وزملاءه مدركون مدى صعوبة المواجهة المقبلة أمام الباطن مساء اليوم السبت وأنهم جاهزون لخوض هذا التحدي الكبير. وذكر برناوي أن الجهاز الفني أعدّ الفريق على تلافي الأخطاء التي ظهرت في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الأهلي وذلك لتحسين صورة الفريق وتقديم ما يرضي طموح المشجع القدساوي.واختتم برناوي حديثه بأن الجماهير دائماً وأبداً هي اللاعب رقم واحد في كرة القدم ، داعياً بذلك محبي القادسية للحضور والمؤازرة في مواجهة الباطن لتحقيق الانتصار وإرضائهم بالشكل المطلوب.