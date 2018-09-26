برنت قُرب أعلى مستوى في 4 أعوام

اقترب خام برنت من أعلى مستوى في نحو أربعة أعوام اليوم الأربعاء وكذلك العقود الآجلة للخام الأميركي حيث تحاول واشنطن طمأنة المستهلكين بشأن كفاية المعروض في السوق قبيل إعادة فرض عقوبات على إيران المنتجة للنفط.

وبحلول الساعة 8:50 بتوقيت غرينتش ارتفع خام برنت في العقود الآجلة 0.64%، إلى 81.99 دولار للبرميل بعدما صعد نحو 1%، في الجلسة السابقة.

وزاد برنت أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 82.55 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 72.26 دولار للبرميل بعدما زادت 0.3 %، يوم الثلاثاء ليسجل عند الإغلاق أعلى مستوى منذ 11 يوليو.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات لوقف صادرات النفط من إيران، من الرابع من نوفمبر.

والخسارة المتوقعة في الإمدادات الإيرانية عامل رئيسي في موجة ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

ويتجه برنت صوب تحقيق خامس زيادة فصلية له على التوالي وهي أطول فترة صعود منذ 2007 عندما سجل ارتفاعا قياسيا لستة أرباع متتالية ووصل إلى 147.50 دولار للبرميل.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأميركية قفزت على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام زادت 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 سبتمبر إلى 400 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها 1.3 مليون برميل.