اقتصاد

برنت يقفز فوق 60 دولاراً للبرميل

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      26 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
 سنغافورة : رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين متعافية من خسائر بلغت ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة ليقفز برنت فوق 60 دولارا للبرميل لكن المعنويات تظل ضعيفة وسط تراجع واسع النطاق بالأسواق المالية في الأسابيع الماضية.

وصعد خام برنت لعقود أقرب استحقاق 1.31 بالمئة بما يوازي 2.2 بالمئة إلى 60.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 51.08 دولار للبرميل.

وعوضت المكاسب جزءا من خسائر الجمعة التي أطلق عليها المتعاملون بالفعل اسم “الجمعة السوداء”.

يأتي الانخفاض مع زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب الذي من المتوقع ان يقود إلى فائض معروض في العام المقبل.

وتأثرت أسواق النفط أيضا بالتراجع في أسواق المال عموما.

وتضررت الأسواق بقوة الدولار الأمريكي الذي صعد أمام معظم العملات الأخرى بفضل أسعار الفائدة التي أدت لنزوح أموال المستثمرين من العملات الأخرى.

ibrahim

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